صورة.. سمية الخشاب: سوريا تبكي وتنزف يا عرب

القاهرة – (خاص) من محمود صبري

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة على حسابها الشخصي الرسمي عبر موقع تحميل الصور "انستغرام"، لطفل سوري تحت الأنقاض، وتسيل الدماء من وجهه بشدة.

وأعربت النجمة المصرية عن حزنها الشديد لما يتعرّض له هذا الطفل هو ومن مثله من ظلم وعذاب، حيث علقت على الصورة قائلة "يالله بجد صورة أليمة، سوريا تبكي وتنزف يااااعرب".

ووافقها في الرأي عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا "هالصوره تعتبر أهون من باقي الصور، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلمهم وساعد في ظلمهم، الله ينصرهم على أعدائهم عاجلاً غير آجل يا رب".

بينما كتب آخر "يا رب الله يفرجها ع سوريا، احنه اكثر ناس حاسين فيكم العراقيين، لأن مرينا بنفس الظرف، بس أكيد الله بيفرجها ويحمي شعبكم".