صور.. المشاهد الأخيرة لفيلم محمد رمضان الجديد "واحد صعيدي"

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منتج الفيلم يقرر طرحه في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو القادم، وتوقعات بتحقيق منافسة عالية نظراً لجماهيرية أبطاله.