تسريب أغنية خالد سليم في فيلم "كارت ميموري"

تسريب أغنية خالد سليم في فيلم "كارت...

منتج الفيلم يعتزم رفع دعوى قضائية مؤكدا أنه لن يتهاون في حقه المادي والأدبي تجاه فاعل هذه الجريمة.

المصدر: القاهرة- (خاص) من أميرة رشاد

كشف المخرج خالد مهران، عن تسريب أغنية "الملامح" التي غناها الفنان خالد سليم داخل فيلم "كارت ميموري"، موضحا أنه جرى نشر الأغنية كاملة على موقع يوتيوب وهي تحمل صورة خالد سليم ، ولا يعرف من الذي فعل ذلك.

وأكد منتج ومؤلف الفيلم الدكتور محمود فليفل، أنه سيرفع دعوى قضائية للحفاظ على حقوقه، بعد إثبات المخالفة عن طريق مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، مشددا على أنه لن يتهاون في حقه المادي والأدبي تجاه فاعل هذه الجريمة.

وأشار فليفل إلى أن الفيلم سيجري عرضه تجاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر الانتهاء من المكساج واللمسات النهائية في المونتاج ليعلن عن موعد عرض الفيلم.

يذكر أن الفيلم بطولة خالد سليم وهيام جباعي وعزت أبو عوف ودينا فؤاد ومحمد نجاتي وأحمد منير ورانيا محمود ياسين وسامي مغاوري.

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