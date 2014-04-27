مقتل دوللي شاهين في نهاية حلقات "المرافعة"

أكدت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أنها انتهت من تصوير 40% من مشاهدها في مسلسل "المرافعة"، مضيفة أنها تجسد شخصية مطربة لبنانية تتعرض للقتل في نهاية الحلقات وليس أولها مثلما زعمت عدة مواقع إخبارية خلال الفترة الماضية، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن القاتل.

وقالت دوللي في تصريحات خاصة لـ إرم إنها سعيدة بالتواجد في هذا العمل الذي صاغه تامر عبد المنعم بحرفية شديدة على حد وصفها، مشيرة إلى أنه جعل لكل شخصية خطوطها وأبعادها المختلفة عن الشخصيات الأخرى.

وأضافت قائلة: "أود أن أؤكد أن دوري لا علاقة له بشخصية المطربة الراحلة سوزان تميم، ولكن لكون "المرافعة" يتناول حياة مطربة لبنانية تتعرض للقتل، فمن هنا انتشرت فكرة تشابه العمل بقضية سوزان تميم".

ويشارك في بطولة "المرافعة" شيرين رضا، دينا، فاروق الفيشاوي، باسم ياخور وكوكبة من النجوم.