شريف منير: تجربة الإعلانات ليست فقرا فنيا

شريف منير: تجربة الإعلانات ليست فقر...

الفنان المصري يغيب عن جمهوره مُنذ أن قدم مُسلسل "الصفعة" قبل عامين ويعود بعمل مؤجل مُنذ ثلاثة أعوام.

المصدر: القاهرة– (خاص) من مصطفى القياس

قال الفنان شريف منير لـ"إرم" إن تجربة مُشاركته كوجه إعلاني لأحد المنتجات، كانت جيدة وأظهرته بشكل كوميدي، مشيرا إلى أنه لا يعتبرها عيبا أو فقرا فنيا أو تقليلا من رصيده الفني.

وأكد منير، استعداده خلال الأيام القليلة المُقبلة، للبدء في عقد جلسات عمل مُكثفة مع المخرج فاضل الجارحي والسيناريست وائل حمدي، للتحضير لمسلسله الجديد والمؤجل مُنذ ثلاثة أعوام وهو "فاصل ونواصل".

وأشار منير إلى أن الاحتمال الأكبر أن يُعرض المسلسل في موسم آخر بعيداً عن الدراما الرمضانية، موضحا أن العمل يحمل طابعا كوميدا سيُفاجئ الجمهور.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
مصر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث