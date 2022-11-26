كتاب: تطبيقات الهاتف المتحرك "حيّرت" الملكة إليزابيث

كشف كتاب جديد عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أنها امتلكت هاتفًا متحركًا رغم أنها ولدت قبل حوالي 81 عامًا من إطلاق أول هاتف "آي فون".

وأشار المؤرخ الملكي جايلز براندريث في كتابه إلى أن الملكة التي توفيت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن عمر 96 عامًا، عرفت كيف تستخدم الرسائل النصية، لكنها كانت تصاب بالحيرة كلما حاولت استعمال التطبيقات.

كما كشف الكاتب أن الملكة كان لديها قاعدة خاصة لاستخدام أحفادها للهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وأن عليهم الالتزام بها بشكل كامل.

وكتب براندريث في كتابه، الذي نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقتطفات منه اليوم السبت: "كان لدى جلالة الملكة هاتفها المحمول الخاص، وكان أحفادها يوضحون لها كيف يعمل".

وأضاف: "لقد فهمت الرسائل النصية تمامًا، لكنها كانت دومًا في حيرة من أمرها تجاه التطبيقات. كما أنها لم تكن تسمح لأحفادها بإحضار أجهزتهم إلى غرفة الطعام تحت أي ظرف من الظروف".