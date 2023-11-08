منذر رياحنة: "اختلافك معي بقضية فلسطين يجعلك عدوي"

عبَّر الفنان الأردني منذر رياحنة عن دعمه الكامل لقضية فلسطين، إذ أعلن منذ بدء الحرب على غزة دعمه الكامل لها.

واعتبر "رياحنة" أن كل شخص يختلف معه على قضية فلسطين، هو بمثابة عدو مستتر له ومتخفٍّ.

وأكد في منشور نشره عبر حسابه في "فيسبوك" أن "أي اختلاف معه بشأن فلسطين، يفسد الود كله، وعلاقته بأي شخص كان يومًا ما صديقًا".

وعلق قائلًا: "نعم سيدي.. يفسد الود.. ويفسد العشرة.. ويفسد المعرفة.. ويكشف أنك لم تكن يومًا أنت.. ويكشف عن عدو جديد كان متخفيًا بضمير مستتر".