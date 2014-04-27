صورة.. عاصي الحلاني يفتخر بعروبته على "انستيغرام"

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، وهو يركب على الخيل رافعا علامة النصر بيديه.
وعلق عاصي على الصورة، قائلا" أنا عربي ولي فخر بذلك، أظل شرقي الأخلاق..سوري الأميال .لبناني الانتماء..عراقي الجزور..مصري الحضارة..خليجي الكرامة..أردني الشهامة ..جزائري النضال..تونسي الوفاء..مغربي العطاء..ليبي العزيمة..سوداني الكبرياء..يمني الهوى ..فلسطيني الصمود..عاشت عروبتي".
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها؛"ولك انته بيكفي جذورك عراقية هذا فخر فعلا أصيل وابن أصل لانك لم تتخل عن جذورك الجميلة أحترم الشخص الأصيل موفق إن شا الله".
بينما كتب آخر " الله يا ابن الكرم والعز والشهامة يا أبو الوليد الغالي يا ابن كل الدول العربية أنت إنسان رااائع بحبك يا أروع الناس".