اتهام نجم بوليود "إندر كومار" باغتصاب عارضة أزياء

اعتقلت الشرطة الهندية نجم بوليود الممثل الهندي "اندر كومار سراف "(40 سنة) بتهمة اغتصاب عارضة أزياء (23 سنة) بعدما استدرجها بحجة إعطائها دورا في أحد أفلامه ثم اعتدى عليها جنسيا وقام بتعذيبها.

وعرض المتهم على المحكمة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وحددت 30 نيسان / أبريل موعدا لمحاكمته.

وتم اعتقال أندير بعدما تقدمت الفتاة صديقته ببلاغ يفيد بأن الممثل اعتدى عليها جنسيا الأربعاء الماضي بشقة في ضواحي أندهيري، مشيرة إلى أن الممثل الشهير ضربها بزجاجة بيرة على رأسها ثم أطفأ السيجارة في جسدها وأخذ يعتدي عليها جنسيا، وفقا لصحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية.