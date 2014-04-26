محافظ جنوب سيناء يكرم المطربة العراقية كلوديا‍

كرم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، المطربة العراقية كلوديا حنا، تقديرا لمشاركتها في أكثر من حفل غنائي بهدف تشجيع وتنشيط السياحة في مصر، كان آخرها الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن المطربة العراقية كلوديا مثال محترم ونموذج مشرف للفنان العربي الذي يرد الجميل لمصر وشعبها، حيث أحيت أكثر من حفل غنائي لتنشيط السياحة المصرية وتوجيه رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأشار المحافظ إلى أن كلوديا تميزت خلال الحفل الأخير لها، والذي أقيم بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى بمناسبة شم النسيم، وشهد تواجد المئات من العراقيين واللبنانيين والكثير من الجنسيات العربية المختلفة الذين تفاعلوا مع كلوديا وأغنياتها وبالتأكيد سينقلون صورة مصر بشكل جيد عند عودتهم لبلادهم.

من جانبها، أعربت كلوديا عن سعادتها بتكريم المحافظ لها، مؤكدة أن مشاركتها في الحفلات الغنائية لتنشيط السياحة أقل ما يمكن أن تقدمه لمصر وشعبها.