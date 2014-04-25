صورة .. مايا دياب تظهر بإطلالة ساخنة في "هيك منغني"

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مايا تطل على جمهورها بإطلالة ساخنة كعادتها، مرتدية فستانا مثيرا يبرز مفاتن جسدها، حيث بدا الفستان قصيرا للغاية، وهو ما أثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي .