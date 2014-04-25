صورة .. مايا دياب تظهر بإطلالة ساخنة في "هيك منغني"

نشر الفنان هيثم سعيد، صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، وهو بصحبة الفنانة مايا دياب أثناء تصويرهما برنامج "هيك منغني".
وأطلت مايا على جمهورها، بإطلالة ساخنة كعادتها، مرتدية فستانا مثيرا يبرز مفاتن جسدها، حيث بدا الفستان قصيرا للغاية، وهو ما أثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي .
ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من رواد صفحتها، حيث علق أحدهم قائلا "يسعدلي هييييييييك منغني أحلى مااايا مع أحلى هييييثم"، بينما كتبت أخرى "يالهوي على الصاروخ، انا بتجنن على لون بشرتك نفسي أبقى زيك".