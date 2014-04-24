"محمد إمام" صاحب عربة كبدة في "دلع البنات"

أكد الفنان المصري محمد عادل إمام، أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "دلع البنات"، بأحد استوديوهات القاهرة، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية صاحب عربة كبدة في الحارة الشعبية التي تسكن بها كوريا "مي عز الدين".

وقال إمام في تصريحات خاصة لـ "إرم" أنه درس شخصيته من كافة جوانبها، مضيفا أنه سوف يطل على الجمهور بشكل وأداء مختلف عن أعماله السابقة، لافتا إلى إعجابه بالكوميديا التي يطرحها المسلسل، لاسيما وأن الجمهور المصري والعربي أصبح متعطشا للأعمال الكوميدية في ظل الأحداث العصيبة التي تمر بها مصر والوطن العربي.

وأضاف قائلا: أحرص مع سعد الصغير على القيام ببعض المقالب الكوميدية داخل البلاتوه، بغرض فرض أجواء من المرح تساعد أسرة المسلسل على مواجهة عناء التعب الذي يتسلل إلينا في كثير من الفترات.

ويشارك في بطولة "دلع البنات" كلا من كندة علوش، ريم البارودي، ضياء الميرغني، وكوكبة من النجوم.