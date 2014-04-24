آيتن عامر تشارك جمهورها بصورة مثيرة لها في " الجيم"

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة مثيرة لها، على صفحتها الشخصية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أثناء تواجدها داخل صالة الجيم .
وظهرت آيتن وهي تقوم بأداء التمرينات التي تركز على الجزء العلوي من جسدها، وهو ماآثار إعجاب متابعيها، مطالبينها بالاستمرار في أداء هذه التمرينات للحفاظ على رشاقتها.
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا "برافو يا آيتن استمري على كده عشان تحافظي على مرونتك ورشاقتك"، بينما كتب آخر "ايه الجمال ده ، هي ديه الرشاقة ولا بلاش".