آيتن عامر تشارك جمهورها بصورة مثيرة لها في " الجيم"

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آيتن تظهر وهي تقوم بأداء التمرينات التي تركز على الجزء العلوي من جسدها أثناء تواجدها داخل صالة الجيم .