صور.. ريهانا تحتفل بالعيد بملابس ساخنة وماريجوانا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور للمطربة الأمريكية الحسناء "ريهانا" بينما كانت ترتدي ملابساً ساخنة تكشف عن طيات جسدها وتدخن الماريجوانا.

وأضافت الصحيفة أن ريهانا لم تخف قط ولعها بتدخين الماريجوانا، ومن ثم فقط كانت مستعدة جيداً للاحتفال بالعيد، مشيرة إلى أن المطربة شاركت الملايين حول العالم في احتفالات العيد بتدخين المخدرات.

ظهرت المطربة في الصور بقميص شبكة قصير بينما كان نبات الماريجوانا يغطي حلمة ثديها.

ولم تكتف ريهانا بذلك وإنما ارتدت قرطاً على هيئة ورق الماريجوانا ونظارة شمس تحمل اللون الأخضر مؤكدة على حبها الشديد للماريجوانا.