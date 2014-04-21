صور.. لاميتا فرنجية في إطلالة مثيرة على شاطئ البحر

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، أثناء تواجدها على أحد الشواطئ.

وظهرت لاميتا في قمة تألقها، مرتدية ملابس البحر الساخنة، والتي تتكون من "هوت شورت" و"بدي" يبرز مفاتنها، وهو ما أضفى على مظهرها المزيد من الإثارة والجاذبية.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير لها عن مدي إعجابهم، حيث علق أحدهم قائلا "واااو طالعة بتطيري العقل الله يخليلك هالحلا ويدمو عليكي"، بينما قال آخر "جسمك المفروض يدرس بجد، انتي عقدتي كل البنات".