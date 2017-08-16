“متصوع” تحقق رقمًا قياسيًا للفنان الإماراتي عيضة المنهالي

أدى الجدل الذي أثارته أغنية “متصوع” للمطرب الإماراتي، عيضة المنهالي، والتي أطلقها قبل 5 أشهر من الآن، إلى ارتفاع نسب مشاهدتها بشكل لافت على موقع يوتيوب.

وتجاوز عدد مشاهدي الأغنية عبر الموقع الشهير “يوتيوب” حاجز الـ 15 مليون مشاهدة لتصبح الأغنية الأكثر متابعة ورواجا للمنهالي.

ورغم شهرة الفنان الإماراتي محليا وخليجيا، لكن أعلى نسبة حققتها أغانيه قبل “متصوع” وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة لأغنيته “أرضف الونة”.

وكلمة متصوع في اللهجة الإماراتية المحلية، تعني وفق مؤلف الأغنية الشاعر سعيد بن مصلح أن “يرغب الشخص في شيء يعود عليه بعد انقطاع مثل القهوة أو الشاي أو غيرهما”.

وحققت أغنية “متصوع” شهرتها بالأساس من الجدل واللغط الذي صاحب تحولها إلى ظاهرة في الإمارات، بعدما حولها مراهقون إلى رقصة انتقلت عدوى تقليدها على مواقع التواصل الاجتماعي.