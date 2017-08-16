سامية الجزائري تؤجر المنازل بالإمارات في “جيران” (صور)

تواصل الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري تصوير مشاهدها في مسلسل “جيران” تأليف ممدوح حمادة وإخراج عامر فهد وإنتاج شركة “كلاكيت” للإنتاج الفني، والذي يتم تصويره في دولة الإمارات العربية.

وعلم موقع “إرم نيوز”، أن “الجزائري تؤدي في العمل الذي يشكل عودتها بعد غياب إلى الدراما السورية شخصية المدام “مرام- أم مراد”، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد الأحمد الذي يظهر في العمل بمهنة مؤجر لبناء قبل أن تصل هي من سوريا وتستلم المهمة عنه”.

وكانت الفنانة سامية الجزائري غابت العام الماضي عن الدراما بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “فتنة زمانها” بانتظار عمل يليق بها وبتاريخها الفني وبلقبها “سيدة الكوميديا”.