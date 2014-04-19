"جماليات النص".. قراءات نقدية وبورتريهات شخصية

القاهرة - قدم الكاتب والناقد المصري، محمد الراوي، في كتابه الصادر حديثا "جماليات النص"، قراءات نقدية لعدد من الروايات، وبورتريهات لشخصيات مصرية، منها الكاتب محمد جبريل والدكتور نعيم عطية والكاتب فؤاد قنديل.

وتضمن الكتاب دراسات نقدية قسمها الكاتب إلى أربعة أبواب، وجاء الباب الأول باسم "نصوص مصرية"، تناول فيه دراسة لملحمة "الحرافيش" لنجيب محفوظ ورواية "قاهريات مملوكية" لجمال الغيطاني ورواية "موال البيات والنوم" لخيري شلبي ورواية "فوق الحياة قليلا" لسيد الوكيل.

واختار المؤلف عنوان "العابرون" للجزء الثاني من كتابه، تناول فيه الكُتاب الراحلين، منهم الكاتب محمد عبد الحليم عبد الله الذي اعتبره المؤلف من أكبر مظاليم الأدب المصري الحديث، وتوقف الكاتب أيضا عند شخصية أستاذ الفلسفة الدكتور عبد الفتاح الديدي الذي قال عنه: "جاءتني صورة الدكتور عبد الفتاح الديدي وكأنه يناديني من العالم الآخر لأقترب منه ومن سيرته".

وتناول المؤلف مشكلة الفلسفة عند الديدي، معتبرا أنه "يواجه معادلة صعبة عند حديثه عن الفلسفة سواء في مصر أو المنطقة العربية كلها؛ لأن أسلوبه يمتزج بالحدة والتهكم، ويعكس مدى غيرته على رؤيتنا للفلسفة، وطريقة تناولها وطرحها، بل وفصلها داخل محراب ذي أسوار عالية، لا لحمايتها ولكن لحماية الناس منها".