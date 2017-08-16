شاهد.. أول فيديو لجثمان عبدالحسين عبدالرضا مغادرًا لندن

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فجر الأربعاء، جثمان الفنان الكويتي الراحل، عبدالحسين عبدالرضا، وهو يغادر العاصمة البريطانية لندن إلى موطنه الأصلي الكويت.

ويظهر في مقطع الفيديو الجثمان في تابوت داخل سيارة تستعد للتوجه إلى المطار بينما يقف بجانبها عدد من أقارب وأصدقاء الفنان عبدالرضا الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي في المستشفى عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وأقلعت الطائرة الأميرية التي تحمل ‏الجثمان من مطار هيثرو في لندن ومن المقرر أن تصل في وقت لاحق من صباح الأربعاء إلى مطار الكويت الدولي.

وستقام مراسم الجنازة من صلاة ودفن الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء. فيما سيقام العزاء ابتداءً من يوم غد الخميس ولمدة 3 أيام.

ولقيت وفاة الفنان عبدالرضا صدى واسعاً تجاوز حدود دول الخليج إلى مختلف الدول العربية التي نعى مدونوها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكوميدي الشهير ذائع الصيت بالتزامن مع اهتمام رسمي كويتي وعربي تجلى بنقل جثمانه بطائرة أميرية وإرسال برقيات تعزية رسمية لذويه من دول خليجية.