بالفيديو.. شاهد قبر عبدالحسين عبدالرضا من الداخل

تداول ناشطون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قالوا إنه للقبر الذي سيدفن فيه الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا صباح غد الأربعاء.

وقدم مصور المقطع شرحًا عن المقبرة وطبيعة تقسيماتها والمكان الذي تم اختياره ليكون المرقد الأخير للفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وقال: “هذا قبر الممثل الكبير عبد الحسين عبد الرضا وهو جاهز، وعادة القبور في الكويت تكون محفورة على شكل مربعات”.

وأضاف: “تم اختيار المربع الأول في المقبرة لدفن عبدالرضا ويكون البيت الدائم، وذلك تقديرًا له وتمييزًا لقبره وحتى يسهل الوصول إليه”.

وأشار إلى سيارات البث التلفزيوني المباشر التابعة لتلفزيون الكويت متواجدة في المقبرة ؛من أجل نقل مراسم تشييع ودفن الفنان الكويتي الراحل.

ومن المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل صباح غد الأربعاء من لندن، ليُدفن في اليوم نفس عصرًا في مقبرة الصليبخات، شمال شرق الكويت.