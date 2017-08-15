لهذا السبب.. شتم عبدالحسين عبدالرضا الفنانة أصالة ووصفها بـ “قليلة أدب”

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن وفاة الفنان الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا، يوم الجمعة الماضي، حالة من التفاعل، واستعادة الذكريات والمواقف للفنان عبدالحسين.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو قديمًا، من إحدى حلقات برنامج “صولا” للفنانة السورية أصالة، أثناء لقائها مع الفنانة الأردنية ديانا كرزون والمصري خالد سليم، والفنان الكويتي عبدالقادر الهدهود.

وأثناء اللقاء تطرقت أصالة إلى علاقتها بالكويت، وقالت إنها من معجبات الفنان عبدالحسين، مبينة أنها هاتفته بغرض “المزاح” معه ذات مرة قبل أن يغلق الخط في وجهها.

وعلقت أصالة، أنها رغبت في المزاح مع عبدالحسين، فقامت بمغازلته مدعية أنها معجبة، دون أن تفصح له عن هويتها، وقالت له في اتصالها “أنت مثل القمر”، فرد عليها قائلا “أنت بلا أدب”، بحسب وصفها، مضيفة أنه شتمها شتائم كثيرة، ثم أغلق الهاتف في وجهها دون أن تسنح لها فرصة في الكشف عن هويتها.

وأضافت، أنها شعرت بالإحراج من معاودة الاتصال به مجددًا وإطلاعه على الحقيقة.