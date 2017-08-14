بالصور.. الوليد بن طلال يقود سباق دراجات هوائية بشوارع تركيا‎

شوهد الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، يتجول في شوارع مدينة بودروم غرب تركيا، فيما بدا أنه سباق دراجات هوائية يقوده الملياردير السعودي.

ورافق الأمير السعودي في جولته على الدراجة الهوائية، صحب من مرافقته، وشملت الجولة عددًا من شوارع مدينة بودروم وساحل “كولتوركبوكلو” على البحر المتوسط، بحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية.

ووصل الأمير السعودي برفقة عائلته إلى مطار بودروم، بطائرته الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الشرطة والدرك والقوات الخاصة.

وكان في انتظار الأمير السعودي لدى خروجه من المطار، 6 عربات مخصصة لكبار الشخصيات “VİP” فضلًا عن حافلة كبيرة، حيث رافقت عربات الشرطة ورجال الأمن موكب الأمير.