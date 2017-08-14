حقيقة علاقة دينا الشربيني بأغنية عمرو دياب

قال مصدر مقرب من النجم المصري عمرو دياب، إنه لم يتوقع الانتشار السريع لأغنية “أجمل عيون” وحالة النجاح التي تحققت بمجرد طرح الألبوم.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن “الشائعات التي صاحبت الأغنية أصابت الهضبة بالضيق الشديد لأنها لا تمت للحقيقة بصلة”.

وأوضح أن الأغنية كتبها تركي آل شيخ منذ عامين وفضل عمرو دياب الذي يطلقه عليه جمهوره “الهضبة” تأجيل تنفيذها أكثر من مرة ولم يكن متحمساً لها.

ونفى المصدر وجود علاقة بين أغنية “أجمل عيون” والفنانة دينا الشربيني، مشيرًا إلى أن الشائعات كثيرة ولكنها دون أي أساس.

وأثارت أغنية “أجمل عيون” جدلاً كبيراً بسبب كلماتها، حيث يعترف فيها عمرو دياب بحبه لفتاة تنتمي لبرج الحوت، وهو البرج نفسه الذي تنتمي له الفنانة دينا الشربيني، التي تردد كثيرًا أنه تزوجها سرًا، وزاد من حجم الشائعات ظهور صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم دينا الشربيني ونشر تدوينة عليها تؤكد إعجابها بأغنية “أجمل عيون”.

وكان “الهضبة” قد أثار ضجة كبيرة بعد ساعات قليلة من إصدار ألبومه الجديد “معدي الناس”، وذلك بسبب أغنية أجمل عيون التي يتحدث فيها عن حبه لفتاة من برج الحوت.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هذه الأغنية مهداة لدينا الشربيني خاصة أن ابنتي النجم المصري وزوجته زينة عاشور ليسوا من مواليد برج الحوت بينما النجمة الشابة من مواليد 17 مارس أي تنتمي لبرج الحوت.