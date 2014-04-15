تشييع جنازة الفنانة ليلى جمال وسط غياب زملائها

شيعت الإثنين جنازة الفنانة المصرية ليلى جمال، من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، ودفن جثمانها بمقابر أسرتها "مدافن العمود".

وخلت الجنازة من تواجد أي نجوم من زملاء الفنانة الراحلة، أو حتى من نقابة الممثلين المصريين، ولم يتواجد بتشييع الجثمان إلا أهل الفنانة وعلى رأسهم ابنتها وزوجها.

وتوفيت ليلى جمال فجر الأحد، عن عمر يناهز السبعين عامًا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وذلك بمستشفى الشرطة بعد نقلها من مستشفى السلام بعد تدهور حالتها منذ يوم 31 آذار/ مارس.

ولدت الفنانة ليلى جمال بالإسكندرية في آب/ أغسطس 1944، واسمها الحقيقي أمينة علي أحمد الحداد.

وبدأت عملها الفني عام 1971 كمطربة وممثلة عملت فى السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أهم أعمالها المسرحية؛ "حمدان وبهانة" و"بنت بحري" و"أصحاب المعالي"، وتعتبر أغنية "شيء من بعيد" في فيلم "النداهة " أشهر أغانيها على الإطلاق.