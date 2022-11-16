كريستيانو رونالدو يروي لحظة إعلام أبنائه بوفاة شقيقهم

في مقطع من مقابلته المنتظرة مع الإعلامي، بيرس مورغان، استذكر نجم الكرة البرتغالي اللحظات الصعبة التي واجهها عندما أعلم أطفاله بوفاة شقيقتهم.

فبعد أن خسر كريستيانو وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، أحد أطفالهما التوأم خلال الولادة في مايو الماضي، دخل نجم الكرة بحالة نفسية سيئة، وقال إنه وفور دخوله المنزل قادما من المستشفى مع جورجينا والطفلة الناجية "بيلا إيزميرالدا"، سأله أطفاله: "أين شقيقنا الآخر؟".

قال كريستيانو إنه كان عليه التصرف فورا، لأنه لم يكن يريد إخفاء الحقيقة عنهم، فبعد أسبوع صارحهم قائلا: "شقيقكم، إنجيل، ذهب إلى الجنة".

وأضاف: "أبنائي كريستيانو جونيور وألانا وإيفا وماتيو، الآن يعرفون أن شقيقهم قد توفي".

وتابع: "الآن في كل مرة يفعلون شيئا جميلا، يقولون لنا: "فعلنا هذا من أجل شقيقنا إنجيل" ويشيرون بأصابعهم إلى السماء".