نجوم الوطن العربي يهنئون الأقباط بـ"أحد السعف"

إرم – (خاص) من مروان أبوزيد
هنأ نجوم الفن في الوطن العربي الأقباط بعيدهم اليوم الأحد "أحد السعف"، حيث تباروا في وضع صور السيد المسيح وكتابة عبارات التهنئة على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
فمن جانبها، هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كل أصدقائها ومعجبيها الأقباط بـ"أحد السعف"، متمنية لهم كل الخير، وكتبت "Happy Palm Sunday to all my friends & fans who celebrate it. May it bring you all the blessings".
كما تمنى الفنان راغب علامة لكل الطوائف المسيحية وأصدقاءه أحد مجيد، قائلاً "أتمنى لكل الشعوب من الطوائف المسيحية وأصدقائي الكثر من طوائفهم الكريمة شعنينة مباركة وأحد مجيد".
بينما اكتفت الفنانة نوال الزغبي بالاختفال بالعيد بكتابة عبارة قصيرة باللغة الإنجليزية "أحد سعف سعيد".
ووضعت الفنانة مني زكي صورة لجريدة النخل الأخضر، وكتبت "كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعف سعيد".
فى حين قال الفنان آسر يس في تغريدة له على صفحته الشخصية "كل عيد سعف وأنتم واحنا طيبين".