نجوم الوطن العربي يهنئون الأقباط بـ"أحد السعف"

إرم – (خاص) من مروان أبوزيد

هنأ نجوم الفن في الوطن العربي الأقباط بعيدهم اليوم الأحد "أحد السعف"، حيث تباروا في وضع صور السيد المسيح وكتابة عبارات التهنئة على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فمن جانبها، هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كل أصدقائها ومعجبيها الأقباط بـ"أحد السعف"، متمنية لهم كل الخير، وكتبت "Happy Palm Sunday to all my friends & fans who celebrate it. May it bring you all the blessings".