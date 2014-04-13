12 ساعة يومياً ل "سيرين عبدالنور" في بلاتوه التصوير

إستغلت الفنانة سيرين عبدالنور تواجدها في مصر لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "سيرة حب" لتقوم بالإنتهاء من تصوير جميع المشاهد الخاصة بها في القاهرة في فيلمها السينمائى الجديد "سوء تفاهم" ،حيث عاد الفنان احمد السعدني من لبنان لقطع المشاهد التي تجمعه بسيرين والعودة مُجدداً لبيروت لإستكمال تصوير مسلسل "كلام على ورق".

وأشارت سيرين ل "إرم" أنها سعيدة بحالة النشاط الفني التي تعيشها خلال هذه الأيام رغم الإرهاق الشديد الذي تتعرض له من طول ساعات التصوير ،حيث أكدت أنها تقوم بتصوير أكثر من 12 ساعة يومياً ما بين المسلسل والفيلم.

وأضافت سيرين أنه من المُقرر تصوير المشاهد الخاصة بها داخل أحداث فيلم "سوء تفاهم" في مصر فى الفترة الحالية ،ثم إستكمال بقية المشاهد الخارجية بعد إنقضاء شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر المُقبلة ،والفيلم من بطولة ريهام حجاج وشريف سلامة ورجاء الجداوى ،ومن تأليف محمد ناير وإخراج احمد سمير فرج.