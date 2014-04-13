صور.. دينا تثير جمهورها بسيقانها العارية

ظهرت الراقصة دينا خلال الحفل السنوي للجمال، الذي أقامه الدكتور عادل حسني بفندق سميراميس بـ "لوك" جديد ومثير، حيث ارتدت دينا "جيب قصير" من اللون الأبيض وجوراب بيضاء مطعمة بنقوش باللون الأسود أبرزت ساقيها.
وظلت دينا محط أنظار الجميع طوال الحفل، الذي حضره درة ومحمود قابيل وعمرو عبد الجليل ونهال عنبر وميسرة ومصطفى كامل ومحمد عبد الحافظ وندى بسيونى وعدد من سفراء الدول، وقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي، وأخرجه كريم البيلي.
وتخلل الحفل فقرات منها؛ عرض "فاشون" لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وعرض أحدث خطوط الموضة والجديد في عالم التجميل.