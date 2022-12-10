مخرج "الضاحك الباكي" عن أخطاء المسلسل التاريخية: نحن معذورون

صحح معلومات تاريخية

من جهتها، أشارت الفنانة فردوس عبد الحميد إلى أن "المسلسل صحح معلومتين عبقريتين، وهما أن لنجيب الريحاني، زوجة افترت عليه أنه أنجب منها والمسلسل أثبت أنه عقيم".

وأضافت عبد الحميد أن المعلومة الثانية هي أن "سيد درويش النابغة الذي عمل نقلة في الموسيقى افتروا عليه بأنه مات بتعاطي المخدرات، وهذا غير صحيح لأن الاحتلال الإنجليزي كان يريد التخلص منه، فدس له السم في الأكل، وهذا يحسب للمسلسل أنه يصحح المعلومات التاريخية الخاطئة.

وتابعت: "الضاحك الباكي من الأعمال التي ناقشت قضية الطفل الصغير، حيث إن الطفل نجيب الريحاني الذي كان يعيش في قصر، عمل أعمالًا شاقة جدًا بعدما توفي والده، والأم التي كانت (هانم) بدأت تعمل طاهية للهوانم وتعمل تريكو، والمسلسل أفاد الشباب بأن يتعرفوا على تاريخ بلدهم".