دينا تنتهي من برنامج اكتشاف مواهب الرقص

تتكتم الفنانة دينا عن الإعلان عن تفاصيل برنامجها الجديد، المعني باكتشاف مواهب الرقص الشرقي في مصر والوطن العربى.

وانتهت دينا منذ أيام قليلة، من تصوير جميع الحلقات المُسجلة في البرنامج دون حلقات البث المُباشر، التي ستبدأ بعد عرض البرنامج.

وأكدت دينا لـ"إرم" أن البرنامج سيعرض قريباً وقبل حلول شهر رمضان المُقبل على قناة "القاهرة والناس"، وفي الوقت نفسه رفضت دينا الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة ببرنامجها الجديد، ونفت أيضا ما نُشر أخيرا حول توقف البرنامج بعد هجوم الجمهور عليه.

ومن ناحية أخرى، أشارت دينا أنها تواصل حاليا تصوير المشاهد المُتبقية لها في مسلسل "المرافعة"، الذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية المُقبلة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم؛ باسم ياخور ودوللي شاهين وشيرين رضا.