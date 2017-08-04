“هوا أصفر” دراما تلفزيونية تعكس حال المنطقة العربية

أعلنت شركة “cut” للإنتاج الفني والتوزيع عن باكورة أعمالها في الدراما التلفزيونية خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة السورية، دمشق.

ويحمل العمل اسم “هوا أصفر”، تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، وإخراج، أحمد إبراهيم أحمد، وجمع المؤتمر بعض نجوم العمل منهم: سلاف فواخرجي، يوسف الخال، تيسير إدريس، علاء قاسم، فادي صبيح، رامز اسود، جوي خوري.

كما تم الإعلان عن أبطال آخرين مشاركين بالعمل منهم: وائل شرف، نادين تحسين بك، فادي إبراهيم، حلا رجب، مجدي مشموشي وغيرهم.

وخلال المؤتمر أعلن صنّاعه أنه عمل درامي سوري لبناني، استجابة لشرط فني وليس خضوعاً لشرط التسويق.

وتدور قصته بين دمشق وبيروت، وجاء عنوانه كناية عن حال المنطقة ككل، ومن “الهوى” حيث يصارع الحب كي يبقى نقيًا وبعيداً عن محاولات التشويه والوأد.

وتؤدي النجمة سلاف فواخرجي في العمل شخصية “شغف”، بينما يؤدي وائل شرف شخصية “سوار”، ويوسف الخال شخصية “كريم”.

موقع “إرم نيوز” حضر المؤتمر الصحُفي والتقى بعضاً من صنّاع العمل للوقوف على بعض التفاصيل الجديدة حول العمل.