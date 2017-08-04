خالد محمود: لم أكن أعرف اسم مسلسلي .. وسعيد بنجاحي في “ظل الرئيس”

أكد الفنان خالد محمود أنه لم يتوقع عرض مسلسل “عرايس خشب” في رمضان الماضي، وأنه تفاجأ مثل الجميع بعرضه لأن الشركة المنتجة له “صوت القاهرة” لم تبلغ أبطال العمل بوقت عرضه، موضحًا أن الشركة لم تقم بالدعاية الكافية للمسلسل، كما أنها غيرت اسمه أكثر من مرة، فالاسم الأول له كان “شطرنج” ثم “ماريونت” ثم “عرايس خشب” وهو الاسم الذي لم يعرفه أبطال المسلسل أنفسهم.

وقال النجم المصري في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إنه سعيد بنجاحه في مسلسل “ظل الرئيس” مع الفنان ياسر جلال في رمضان الماضي، مضيفًا أنه لعب دور ضابط يبحث عن الحقيقة ولم يصل إليها بسبب رئيسه في العمل الذي يرتبط بعلاقة أسرية مع الوزير ويقوم بتضليله من خلال تقديم معلومات مغلوطة له.

وعن دوره في مسرحية “الحفلة تنكرية”، قال محمود إنه يجسد “سيبيستيانو” وهي شخصية ارستقراطية تمتلك الأموال والأطيان ،ويقع في حب “فاوستا” لقاء سويدان بطلة العمل، ولكنه يكتشف أن هناك شخصية كبيرة في الدولة على علاقة بحبيبته، فيقرر أن يكون من الثوار ليقتل هذه الشخصية ويسترجع حبيبته، ولكنه يكتشف أن حبيبته يحبها الجميع.

وأضاف الفنان المصري أن ملامح الثورة واحدة في كل مكان وزمان بدليل أن الكاتب ألبرتو مورافيا كتب عرضًا يتماشى مع كل العصور، مشيرًا إلى أنه قدم عملًا قديمًا يتحدث عن الفساد في المجتمعات يحمل اسم “قوم يا مصري” وكان يتماشى مع كل الأزمنة الفائتة والحاضرة.