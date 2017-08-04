وزارة الصحة المصرية تكشف السبب الحقيقي لوفاة الراقصة غزل (فيديو)

كشف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر في وزارة الصحة المصرية، الدكتور علي محروس، السبب الحقيقي وراء وفاة الراقصة غزل، أمس الخميس، داخل أحد المراكز الطبية بحدائق الأهرام.

وأوضح محروس أن الراقصة غزل كانت تجري عملية “كحت” بالرحم بعد خضوعها لعملية إجهاض مؤخرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن “الوزارة تحركت لإغلاق المركز الطبي ،الذي توفيت بداخله الراقصة غزل عقب إجراء العملية الجراحية فور علمهم بالخبر من مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل التقدم بأي بلاغ رسمي ضده”.

وأشار إلى أن “هذا المركز ليس مستشفى متخصصًا وإنما مجموعة عيادات حصلت فقط على ترخيض عمل من نقابة الأطباء ،وليس من وزارة الصحة، وليست مجهزة حتى للقيام بعملية تجميل للأظافر وليس عملية بالرحم”.

وأكد أنه “سيتم تحويل مدير المجمع الطبي والطبيب الذي أجرى العملية للنيابة ،ثم مجلس تأديبي بنقابة الأطباء”، لافتًًا إلى أنه “تم إغلاق 223 منشأة طبية خلال 6 شهور بـ5 محافظات”.

وكانت الراقصة غزل قد تصدرت محركات البحث بعد وفاتها، الخميس، وسط تضارب الأنباء حول السبب الحقيقي لوفاتها، إذ أشيع أنها توفيت أثناء عملية تجميل بالثدي.