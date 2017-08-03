هاني شاكر يفتتح مهرجان “الفحيص” في الأردن‎

أوقد مهرجان “الفحيص” في الأردن شعلته السادسة والعشرين، أمس الأربعاء، بليلة فنية ثرية شملت القصيدة والأغنية والفلكلور كان ختامها مسك مع المغني المصري هاني شاكر.

وقدم شاكر في ساحة دير الروم الأرثوذوكس أغنية خاصة للأردن بعنوان (القاهرة وعمان.. إيد واحدة من زمان) نالت إعجاب الحضور وصفقوا لها طويلا.

وسبق صعود شاكر إلى المسرح، إلقاء الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف قصيدة (القدس عائدة لنا ولو بعد حين) كما قدمت فرقة “أوسكار” الاستعراضية الأردنية عرضا فلكوريا ألهب حماس الحضور.

وقال مدير المهرجان، أيمن سماوي، في كلمة الافتتاح: “لقد حاولنا جاهدين في مهرجاننا هذا العام أن نضع برنامجا متنوعا يليق بالعائلة الأردنية ويناسب كافة الأذواق الفنية إيمانا منا بانتماء المهرجان إلى جمهوره ومريديه ومحبيه”.

وأضاف: “وتستمر الحكاية.. حكاية المهرجان، لتعيد إلى الأذهان ليالي السمر والحصاد وأغاني الفلاحين، ونحيي ذاكرة الناس الذين سبقونا وواصلوا الحياة، وحالات الفرح بين البيادر وشجر الزيتون والعنب، فلقد كانت الفحيص تمثل البلدة الأردنية في أبهى صورها”.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل الأردني منذر ريحانة الذي قدم الحفل، كما كرم الممثلة الأردنية صفاء سلطان.

ويستمر المهرجان تحت شعار (الأردن تاريخ وحضارة) حتى العاشر من أغسطس/ آب الجاري بمشاركة مجموعة من المغنين العرب بينهم اللبناني عاصي الحلاني والسوري جورج وسوف والعراقي همام إبراهيم.

وتقام الأنشطة الثقافية للمهرجان وتشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية في منبر خالد منيزل.

ومهرجان الفحيص الذي بدأ في 1990 وينظمه نادي “شباب الفحيص” يعد أبرز حدث فني ثقافي في المملكة الأردنية بعد مهرجان جرش.