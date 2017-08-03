يسري الجندي: سحبت “شجرة الدر” من ماسبيرو.. وفواخرجي الأفضل لتجسيدها

أكد الكاتب يسري الجندي أن قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري قام بشراء مسلسل “شجرة الدر” منذ فترة طويلة ولم يتخذ أي خطوة جادة لتنفيذ المسلسل؛ ما دفعه لسحب المسلسل من قطاع الإنتاج.

وقال الجندي: “مسؤولو الدولة يتحدثون كثيرا عن القوة الناعمة وتأثيرها على المتلقي، ولكن الحديث لا يمت للواقع بصلة، فقد تخلت الدولة عن ماسبيرو وبات قطاع الإنتاج بالتليفزيون عاجزا عن تقديم أعمال فنية مهمة كما كان في الماضي”.

وأضاف في تصريح خاص لإرم نيوز: “كنا روادا وأصحاب مسيرة عظيمة وتراجعنا كثيرا وكل ما نتمناه أن نسترد قوتنا وهيبتنا، فقد ساهم الفن المصري في تقريب المسافات بين الشعوب العربية”.

وعن مصير شجرة الدر، قال: “بعد مرور 5 سنوات سقط حق قطاع الإنتاج في القصة وأصبحت من حقي، وقد تلقيت عدة عروض من شركات خاصة لإنتاجه، ولكنني ما زلت أرى أن المسلسل ضخم ويحتاج إلى إمكانيات دولة حتى يخرج بالشكل اللائق به”.

وعن الممثلة التي يراها مناسبة لتجسيد دور شجرة الدر، قال: “هذا الكلام سابق لأوانه، ولكنني أرى أن سولاف فواخرجى الأفضل حالياً”.