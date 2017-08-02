أحمد ماهر: اللهجة الشامية خطر حقيقي على الدراما المصرية (فيديو إرم)

أكّد الفنان المصري أحمد ماهر، أن هناك خطرًا حقيقيًا يواجه الدراما المصرية، متمثلًا في انتشار اللهجة الشامية في الدراما التلفزيونية من خلال المسلسلات السورية ودبلجة الأعمال الهندية والتركية إلى اللغة الشامية، مضيفًا أن هناك إصرارًا غير مفهوم من البعض لمحو اللهجة المصرية من على الساحة الفنية.

وقال أحمد ماهر، في حوار خاص مع إرم نيوز، “إن الدولة المصرية لديها الإمكانيات الفنية والإنتاجية التي تجعلها تنافس بقوة، فهناك شركات إنتاج ضخمة مثل صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى وجود مدينة الفنون التي تنتج كل عام مواهب متعددة في كافة المجالات الفنية”، موجهًا سؤالًا إلى من يهمه الأمر: من المسؤول في ظل توافر هذه الإمكانيات عن تراجع الدراما المصرية في الوقت الحالي؟

وشدد ماهر، على ضرورة إنشاء كيان بديل عن وزارة الإعلام التي أصبحت خارج حسابات مجلس الوزراء، يقوم بدورها لإعادة الأعمال الدرامية المصرية لمكانتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اللهجة المصرية بعد أن كانت في المرتبة الأولى على الساحة الفنية أصبحت غير موجودة الآن.

يذكر أن أحمد ماهر شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة والتي اشتهر من خلالها بالدراما التاريخية مثل “الظاهر بيبرس” و”الفرسان” و”السيرة الهلالية”.