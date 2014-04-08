"تويتر" يشهد وصلة حب بين راغب علامة ونانسي عجرم

دخل الفنان اللبناني راغب علامة في وصلة من الحب والغرام مع مواطنته النجمة نانسي عجرم، وذلك على صفحتيهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء.

بدأت وصلة الغرام، عندما أعربت نانسي عجرم عن حزنها الشديد لانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آراب آيدول" قائلة: " كلمة من القلب... تمنياتي أن يكون الصديق راغب علامة معنا في لجنة تحكيم آراب آيدول هذا الموسم".

وأضافت:" أنا حريصة على استمرار نجاح البرنامج، وأحب جمهوره، وأقدر كافة أعضاء اللجنة، ولكن وجود راغب يعزز روح العائلة التي تجمعنا".

من جانبه شكر السوبر ستار راغب علامة-على صفحته بتويتر- نانسي عجرم على إحساسها ووصفها بـ"حبيبة قلبه، التي يكن لها كل الحب".

وأضاف علامة: "أن نانسي الضوء الجميل والقلب الكبير في آراب ايدول", متمنيا لها موسما ناجحا والمزيد من التألق كالعادة.

وكان الفنان راغب علامة، أعلن انسحابه من لجنة تحكيم برنامج "آرب آيدول"، رغم مشاركته فيه خلال الموسمين الماضيين، مؤكدا أن انسحابه ليس له علاقة بأعضاء لجنة التحكيم المشاركين معه.