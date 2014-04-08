صور.. مرشحة ملكة جمال انكلترا بين الأنوثة الطاغية والعلم

حجزت الحسناء "كارينا" (24 سنة) مكانها في نهائيات مسابقة ملكة جمال انكلترا لهذا العام، حيث أنها جمعت بين الجمال والعلم، فى آن واحد.

فإلى جانب أنوثتها الطاغية وحسنها وجمالها، تدرس الحسناء "كارينا تريل" الطب بجامعة كامبريدج، وهو ما يؤهلها لتكون كاملة الأوصاف.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور للفاتنة طبيبة المستقبل "كارينا" التي من شأنها أن تداوي قلوب الملايين من عشاق الجمال، مشيرة إلى أن طالبة السنة الخامسة بطب كامبيردج باتت من أقوى المرشحين للفوز بلقب ميس انكلترا حيث وصلت لنهائيات المسابقة وربما تتوج كملكة الحسن والجمال.

ونقلت الصحيفة عن الفاتنة "كارينا" قولها: "لا يعنيني أن أكون ميس انكلترا، ولكني أريد الفوز باللقب من أجل تشريف دولتي. أن تكون المرأة ميس انكلترا ليس فقط نجاح للجسد، فالجمال موجود بداخلنا وفي قلوبنا. ميس انكلترا هي أجمل سفير لبلادها".