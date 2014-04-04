كارول سماحة تسجل أغنيتها الجديدة "سهرانين" برفقة "رحيم"

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية على "الفيس بوك"، برفقة الملحن محمد رحيم، أثناء تواجدهما داخل الاستوديو لتسجيل أغنيتها الجديدة "سهرانين".

وانهالت التهاني من قبل معجبيها على الصورة، مؤكدين لها أن هذه الصورة حمستهم أكثر لسماع أغنيتها الجديدة، متمنين لها التوفيق والنجاح.

وعلق أحدهم قائلا "روووعة ناطررين الابداعات"، بينما قال الآخر" كل ما تكبري بتصيري احلى، ناطرين على نار اغنية سهرانين وإذا في اغاني جديدة انا ناطرها".

يذكر أن أغنية" سهرانين" من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد رحيم، وتوزيع مينو، والكليب من إنتاج كارول سماحة.