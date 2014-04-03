صور .. أجواء عائلية تجمع مادلين مطر برامي عياش وزوجته

نشرت الفنانة مادلين مطر، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تحميل الصور "إنستيجرام، خلال تناولها العشاء مع الفنان رامي عياش وزوجته".

وبدت علامات الصداقة والمحبة المتبادلة بين مادلين مطر ورامي عياش، واضحة لدي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن ملامح وجههم وابتسامتهم في هذه الصور، أعطت هذا الانطباع لدى محبيها.

وحظيت الصور بإعجاب الكثير من جمهورها ،حيث علق أحدهم قائلا "الله يديم المحبة والصداقة اللي بينكم طول العمر"، بينما تساءل أحدهم عن سر غيابها، قائلا "فينك يا مادلين بقالك كتير أوي مختفية عن الساحة الفنية".