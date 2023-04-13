السعودية.. معاقبة المشهور عبدالرحمن الناشري لنشره محتوى مخالفًا

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية مخالفة أحد صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أنه تمت معاقبة أحد المؤثرين بسبب إثارته للنعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة "تيك توك".

وأكدت أن العقوبة تشمل تقديمه اعتذارًا علنيًّا، وإيقاف حساباته مدة 6 أشهر، وأيضًا تغريمه مبلغ 30 ألف ريال (نحو 8,100 دولار).

ولم يتم الكشف عن اسم المؤثر، لكن بعض المتابعين في مواقع التواصل أكدوا أنه المشهور اليمني عبدالرحمن الناشري، وذلك بسبب إساءته المستمرة في مقاطعه التي ينشرها عبر "تيك توك".