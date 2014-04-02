صورة.. الجمهور يتهم محمد رجب بإثارة الغرائز

استنكر عدد كبير من محبي الفنان المصري محمد رجب نشره صورة مثيرة للغرائز من أحداث فيلمه الجديد "سالم أبو أخته" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يظهر -حسبما جاء في الصورة- مع ممثلة شابة ترتدي ملابس قصيرة، وتجلس في وضع مثير للغرائز.
وتداول النشطاء هذه الصورة نقلا عن الصفحة الرسمية للنجم المصري، حيث انهالت التعليقات السلبية على هذا المشهد المقزز على حد وصفهم، إذ أشاروا إلى أن فيلم "سالم أبو أخته" يبدو من هذه الصورة على شاكلة الأفلام التجارية التي انتشرت بقوة في السوق المصرية خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض منتصف الشهر الجاري، ويشارك في بطولته حورية فرغلي، وآيتن عامر، وريم البارودي، وهو من إخراج محمد حمدي.