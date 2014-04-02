صورة.. الجمهور يتهم محمد رجب بإثارة الغرائز

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متابعو الفنان المصري يشيرون إلى أن الصورة تدل على أن فيلمه الجديد على شاكلة الأفلام التجارية التي انتشرت في مصر مؤخرا.