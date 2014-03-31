فرح بسيسو في بيروت لتصوير "حلاوة الروح"

بيروت - تتواجد النجمة فرح بسيسو في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "حلاوة الروح"، الذي تنتجه شركة "Moon And Stars" لصاحبتها رولا تلج، ويخرجه المخرج التونسي شوقي الماجري.

وتجسد بسيسو في العمل شخصية الدكتورة "ربى"، وهي أم في الأربعينيات من العمر، تعيش في القاهرة، وانفصلت عن زوجها المصري ولديها ابنة، تجسّد شخصيتها الفنانة "دانا مارديني"، تتطوّر أحداث العمل ومجرياته معها بطريقة تصاعدية مشوّقة".

ومسلسل"حلاوة الروح"، من النوع الاجتماعي العاطفي، تأليف الكاتب السوري الفنان رافي وهبي، وهو يجمع كوكبة من الممثلين العرب: من سوريا غسان مسعود ومكسيم خليل، ومن مصر خالد صالح ومن لبنان رولا حمادة ورودني حداد وأندريه ناكوزي وغيرهم، أما الموسيقى التصويرية فهي للفنان السوري رعد خلف.

يذكر أن بسيسو ظهرت في هذا العمل بشعر طويل، بعدما اعتاد عليها الجمهور بإطلالتها بالشعر القصير، وكانت آخر إطلالة لها من خلال مسلسل "لعبة الموت"، العام الماضي إلى جانب عابد فهد وماجد المصري وسيرين عبد النور.