صور .. سمية الخشاب تستعرض جمالها ورشاقتها في البحرين

استعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، رشاقتها وجمالها في البحرين أثناء تكريمها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، والتي ظهرت بوضوح من خلال الصور التي قامت بنشرها، على حسابها الشخصي، على موقع "أنيستجرام".

وظهرت على سمية آثار الحمية الغذائية القاسية التي اتبعتها منذ فترة طويلة، للتخلص من وزنها الزائد، حيث أن الصور أوضحت فقدانها لعدد كبير من الكيلوجرامات التى عانت منها مؤخراً.

وانهالت التعليقات على الصور من قبل محبيها ومعجبيها لتهنيئتها بالوصول إلى هذه النتيجة المُرضية، مطالبينها بالكشف عن طريقة الريجيم الذي اتبعته، والإستمرار عليه للوصول إلى ما كانت عليه من قبل.