"دايفرجنت" يحصد أعلى إيرادات السينما في أمريكا

إرم - خاص

تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد (دايفرجنت) Divergent إيرادات السينما في أمريكا الشمالية بإجمالي 56.0 مليون دولار. وهو منبطولة شايلين وودلي وثيو جيمس وفانيسا تيلور وإخراج نيل بيرجر.

وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا والجريمة الجديد (مابتس موست وونتد ‭‭Muppets Most Wanted‬‬ ) مسجلاً 16.5 مليون دولار من إخراج جيمس روبن وبطولة ريكي جريفيه وتاي باريل وتينا فاي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (مستر بيبادي آند شرمان ‭‭Mr. Peabody & Sherman‬‬) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلي المركز الثالث مسجلاً 11.7 مليون دولار.

كما تراجع فيلم (300:رايز أوف آن إمبير ‭‭300: کise Of An Empire‬‬) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلي المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار. الفيلم من إخراج نوام مورو وبطولة سوليفان ستابلتون وإيفا جرين ولينا هيدي.