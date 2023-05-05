حكم ببراءة النجم البريطاني إد شيران من تهمة السرقة الأدبية

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن شيران، الذي واظب على حضور الجلسات منذُ الـ24 من شهر نيسان/أبريل الماضي، ونفى خلالها أي انتحال من أغنية مارفن غاي، وقف عند النطق بالحكم، وشكر هيئة المحلفين وعانق أعضاء فريقه.

وأكد في بيان لدى مغادرته قاعة المحكمة أنه "سعيد جداً" بكسبه الدعوى التي رأى أن "لا أساس لها"، لكنه أعرب عن شعوره بـ"إحباط" من أن مثل هذه القضية المتعلقة بحقوق المؤلفين الموسيقيين "يمكن أن تصل إلى المحاكم".

مجرد رجل يعزف على الغيتار

وأضاف النجم الذي يحيي راهناً حفلات ضمن جولة في شرق الولايات المتحدة "أنا مجرد رجل يعزف على الغيتار ويحب كتابة الأغنيات لإرضاء الناس".

وتقدّم بالدعوى ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي، نجم موسيقى السول الأمريكية الأفريقية (1939-1984).

واعتبر الورثة في الدعوى أنّ "ثمة تشابهاً كبيراً وعناصر مشتركة واضحة" بين أغنية غاي و"ثينكينغ أوت لاود".

وهذه الدعوى هي الثانية من هذا النوع يكسبها شيران في عام واحد، إذ سبق للمحكمة العليا في لندن أن حكمت لصالحه في شهر نيسان/أبريل 2022 في دعوى اتهمه فيها موسيقيان بالسرقة الأدبية من أحد أعمالهما في أغنيته الواسعة الانتشار "شيب أوف يو".

ولم يتردد شيران خلال محاكمته في نيويورك إلى أن يعزف على الغيتار ويغني داخل قاعة المحكمة في نيويورك حيث يمثل في قضية تتعلق بسرقة أدبية من لإثبات حسن نيته.