تفاعل واسع مع الفنان ياسر العظمة بعد "حديث مؤثر" عن سوريا

تفاعلت شريحة واسعة من الجمهور العربي مع الفنان السوري ياسر العظمة، بعد حديث مؤثر تحدث فيه عن وطنه، وكيف تغيرت الأحوال فيه.

وقال العظمة في معرض حديثه "أنا مقيم برات البلد، بس بزورها كل فترة وفترة، ما بنقطع عن بلدي مطلقا، بس بصراحة لما بزورها عم حس أنها ما عادت رحبت فيني متل أول، ما عاد استقبالها لي متل أول بنفس الحرارة والشوق، صار وجها ناشف عابس، عمايرها مشحرة، كإنو مو هي".