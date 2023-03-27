المسلسل العماني "منا وفينا" يتعرض لانتقادات بسبب ضعف المستوى

تعرَّض المسلسل العماني "منا وفينا"، والذي يعرض في شهر رمضان الجاري على بضع قنوات محلية وقناة الشارقة، إلى انتقادات بسبب ما وصفه متابعون بضعف المستوى.

وعبر العديد من المتابعين عن خيبة أملهم من المسلسل، الذي عانى – وفق قولهم – من ضعف المستوى على جميع الأصعدة.

ومع دخول شهر رمضان يومه الرابع، أجمع عمانيون على أن "منا وفينا" لم يرق إلى مستوى عمل درامي قادر على المنافسة خليجيًّا، خاصة مع غياب الحبكة والمضمون وسوء أداء الممثلين.

ويرى المغرد "خميس الخاطري" أن المسلسل في حلقاته الأولى لم يقدم أي قضية اجتماعية تهيئ الجمهور لها، معلقًا في تغريدته: "مسلسل لا يرقى أن يعرض على الشاشة، خلال 3 الحلقات الماضية لم أجد موضوعًا مهمًّا وشيقًا يعالج قضية مجتمعية، الحمامة المصرولة وغيرها من السقطات، عجبي بعد كل هذي السنوات لم نستطع أن نخرج بمسلسل مقبول ع الأقل.. نفس الوجوه والموسيقى والإخراج.. لا جديد يذكر إلى الآن".