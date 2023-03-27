المسلسل العماني "منا وفينا" يتعرض لانتقادات بسبب ضعف المستوى
تعرَّض المسلسل العماني "منا وفينا"، والذي يعرض في شهر رمضان الجاري على بضع قنوات محلية وقناة الشارقة، إلى انتقادات بسبب ما وصفه متابعون بضعف المستوى.
وعبر العديد من المتابعين عن خيبة أملهم من المسلسل، الذي عانى – وفق قولهم – من ضعف المستوى على جميع الأصعدة.
ومع دخول شهر رمضان يومه الرابع، أجمع عمانيون على أن "منا وفينا" لم يرق إلى مستوى عمل درامي قادر على المنافسة خليجيًّا، خاصة مع غياب الحبكة والمضمون وسوء أداء الممثلين.
ويرى المغرد "خميس الخاطري" أن المسلسل في حلقاته الأولى لم يقدم أي قضية اجتماعية تهيئ الجمهور لها، معلقًا في تغريدته: "مسلسل لا يرقى أن يعرض على الشاشة، خلال 3 الحلقات الماضية لم أجد موضوعًا مهمًّا وشيقًا يعالج قضية مجتمعية، الحمامة المصرولة وغيرها من السقطات، عجبي بعد كل هذي السنوات لم نستطع أن نخرج بمسلسل مقبول ع الأقل.. نفس الوجوه والموسيقى والإخراج.. لا جديد يذكر إلى الآن".
بدوره، قال متابع يدعى سيف حمد البطاشي إن المسلسل "خيب آماله": "كان عندي شغف كبير بمتابعة المسلسل وفعلا انصدمت من الحلقات الثلاث الماضية وكما ذكر الكثير أن العمل به نقاط ضعف كثيرة جدا منها القصة ركيكة ودون المستوى طابع التصنع يطغى على نسبة كثيرة من الممثلين بالمسلسل، كما إن بعض الوجوه التي ظهرت بكل أسف لا تصلح للتمثيل على الإطلاق، إذ لا جديد يذكر!".
ولفت "أبو حامد" إلى أن مشكلة الدراما العمانية معاناتها من أزمة نصوص: "نحن مشكلتنا ليست في الممثلين، بالعكس عُمان غنية بالممثلين الكبار والصغار، وإنما مشكلتنا في كتّاب السيناريوهات".
على صعيد آخر، دافع فريق عن مسلسل "منا وفينا"، وعلقت متابعة باسم "روح الورد": خلينا واقعيين كضحك و تسلية روعة كثير وجميل لأنه كوميدي، أما كفائدة وشيء يخدم المشاهد او انه يحل مشكلة لا يوجد بصراحة".
وأشاد "أحمد أبو عباد" بـ"منا وفينا": "كل التحية والتقدير لطاقم العمل المميز، المسلسل ناجح لأنه استحدث طريقة الطرح والرسالة في مناقشة القضايا التي تخص البيت العماني وأصبح من يريد أن يفهم المجتمع العماني يمكن له متابعة المسلسل، ونعم، يعتبر منافسًا قويًّا، والحكم للجمهور والمتابعين بصدق".
والمسلسل العماني "منا وفينا" من بطولة الفنانين صالح زعل، وفخرية خميس، وأمينة عبدالرسول، ومحمد نور، وطالب محمد، وعصام الزدجالي، وخليل السنان وغيرهم، وإخراج عارف الطويل.
ويَحكي "منا وفينا" قصة سفر زوج مع زوجته لعلاجها من مرض خارج السلطنة؛ ما يستدعي ضرورة وجود أحد مع أبنائهم في المنزل، فكان الحل الوحيد هو قدوم الجد والجدة من محافظة الداخلية إلى محافظة مسقط للبقاء معهم والعناية بهم وهنا يبدأ الصراع بين جيلين وطريقتي تفكير مختلفتين.