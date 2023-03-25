انتقادات واسعة تطال مشهدا بـ"دفعة لندن" بسبب جرأته

طالت انتقادات واسعة مشهدا في مسلسل "دفعة لندن"، اعتبر متابعون أنه تجاوز الحدود بجرأته.

ويتحدث المسلسل الذي يُعرض على محطة "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" عن مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم المختلفة، لتبدأ حكايات الحب والغيرة والمؤامرات.

وفي أحد المشاهد، تقوم الممثلة ميلا الزهراني – وهي التي تلعب دور طالبة في لندن - أثناء حديث بينها وبين زميلاتها، باستخدام الاسم الصريح لقطعة نسائية داخلية.

واستنكر متابعون التلفظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض أنه يعرض في شهر رمضان، متهمين القائمين عليه بتعمدهم إثارة الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.

وعلق أحد المتابعين بالقول: "للأسف هذا التسويق الجديد للمسلسلات المنحطة.. يستخدمون كلمات يثيرون الجدل والناس طبعا مقصات.. يشوفون المسلسل كامل عشان هالمقاطع.. ما انقول غير اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".