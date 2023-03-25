انتقادات واسعة تطال مشهدا بـ"دفعة لندن" بسبب جرأته
طالت انتقادات واسعة مشهدا في مسلسل "دفعة لندن"، اعتبر متابعون أنه تجاوز الحدود بجرأته.
ويتحدث المسلسل الذي يُعرض على محطة "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" عن مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم المختلفة، لتبدأ حكايات الحب والغيرة والمؤامرات.
وفي أحد المشاهد، تقوم الممثلة ميلا الزهراني – وهي التي تلعب دور طالبة في لندن - أثناء حديث بينها وبين زميلاتها، باستخدام الاسم الصريح لقطعة نسائية داخلية.
واستنكر متابعون التلفظ بمثل هذه الكلمة في مسلسل من المفترض أنه يعرض في شهر رمضان، متهمين القائمين عليه بتعمدهم إثارة الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.
وعلق أحد المتابعين بالقول: "للأسف هذا التسويق الجديد للمسلسلات المنحطة.. يستخدمون كلمات يثيرون الجدل والناس طبعا مقصات.. يشوفون المسلسل كامل عشان هالمقاطع.. ما انقول غير اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
وانتقدت "هند" المسلسل: "مسلسل تحت الصفر من أول حلقة أكاذيب وتحريض ومبالغة وصراخ ما له داعي وووو. كل سنة تتكرر المهزلة".
بينما لام متابع المشاهد العربي على استمراره بمشاهدة مثل هذه الأعمال: "يعرفون كيف يزيدون المشاهدات ويعرفون أن الذوق العام صار منحط ويحب هالسوالف، فما ينلامون الممثلين، ينلامون اللي يتابعونهم ويشهرونهم وهم السبب في دعمهم للبرامج والمسلسلات الهابطة".
على صعيد آخر، دافع فريق عن المشهد على اعتبار أنه "حديث مفترض بين فتيات ويمكنهن استخدام هذه الألفاظ بينهن"، وقالت متابعة: "شدعوه أحس الكلمة عادية وكلنا نقولها".
ودافعت أخرى: "طيب وخير ان شاء الله عساها قذفت وانا مدري ترا ذكرت لبس عادي ايش هالتخلف يعني".
وهذا ليس الجدل الوحيد الذي أثاره مسلسل "دفعة لندن"، إذ انطلقت حملة واسعة من قبل عراقيين بسبب ما جاء في الحلقة الأولى من أحداث اعتبرها البعض لاسيما العراقيون أنها "أحداث غير حقيقية وتزوير للواقع وتتضمن إساءة مباشرة لهم.
واحتج العراقيون على بعض المشاهد واتهموا القائمين على العمل بالإساءة لهم، خاصة مشهد أظهر شابة عراقية تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتهم بالسرقة.
يُذكر أن العمل من إخراج محمد بكير، وتمثيل مجموعة من الفنانين منهم ليلى عبد الله، لولوة الملا، ميلا الزهراني، حمد أشكناني، عبدالله الرميان، ريام الجزائري، روان مهدي، صمود المؤمن، وسام حنا، ذو الفقار خضر، ناصر الدوسري.