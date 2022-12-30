رومانيا.. أندرو تيت يؤكد إطلاق سراحه بعد اعتقاله بـ"طريقة ساخرة"
اعتقلت السلطات الرومانية الملاكم السابق والمشهور المثير للجدل أندرو تيت مع شقيقه للاشتباه بتورطهما بقضايا تتعلق بالإتجار بالبشر والاغتصاب والجريمة المنظمة، قبل الإفراج عنه، وفق ما أعلنه "تيت" عبر حسابه في "تويتر".
ويواجه تيت اتهامات أخرى كذلك منها اتهامه بمعاداته للمرأة وحضه على الكراهية.
ووثقت وسائل إعلام لحظة اعتقال الملاكم الأمريكي - البريطاني من منزله الفاخر في رومانيا.
وجاء اعتقال "تيت" عقب يوم واحد فقط من انخراطه في جدل حاد مع ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ عبر موقع "تويتر".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن أندرو تيت سيخضع للاحتجاز والتحقيق مدة 24 ساعة مع شقيقه تريستان واثنين آخرين من مواطني رومانيا، وذلك نقلا عن بيان صادر عن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد.
وقال المدعون إن "المشتبه بهم الأربعة أنشأوا جماعة إجرامية منظمة بهدف تجنيد النساء وإسكانهن واستغلالهن من خلال إجبارهن على إنشاء محتوى إباحي يفترض أن يشاهد على مواقع الويب المتخصصة مقابل مبالغ مالية".
وبحسب ما تم ذكره، فإن السلطات في رومانيا أكدت أن ست نساء على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.
تغريدة تثير الشكوك
بدوره، غرّد أندرو تيت عبر حسابه في موقع "تويتر" قبل وقت قليل، اليوم الجمعة، ليعلن عن إطلاق سراحه بعد انتهاء مدة حجزه المقررة بعد اعتقاله، وذلك بطريقة ساخرة.
ويسخر "تيت" فيما يبدو من الاتهامات الموجهة ضده، إذ علق في التغريدة بالقول: "المتريكس أرسلوا وكلائهم".
علبة بيتزا قادت إليه
وتداولت وسائل إعلام معلومات بشأن تمكن السلطات الرومانية من تحديد محل إقامة أندرو تيت في البلاد، حيث أن صورة لـ"علبة بيتزا" أرشدت إلى مكانه.
وقالت أليخاندرا كارابالو، الكاتبة والمدربة الإكلينيكية، على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "احتاجت السلطات الرومانية إلى دليل على وجود أندرو تيت في البلاد؛ لذا ورد أنها استخدمت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو مضحك كان قد نشره أمس الأول الأربعاء، بيتزا من سلسلة بيتزا رومانية، تؤكد وجوده في البلاد".
بلاغات سابقة
ويخضع الشقيقان المشتبهان لتحقيق جنائي منذ أبريل/ نيسان الماضي، وقد أكد محاميهما أنهما محتجزان حاليا لدى الشرطة.
وفي لقاء عن بعد مع قناة "فوكس نيوز" في أبريل الماضي، نفى تعرضه للاعتقال بسبب اتهامات تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال آنذاك إن الشرطة تلقت بلاغا باحتجازي نساء في منزلي، لافتا إلى أنه يقدر دائما "البلاد التي تأخذ على محمل الجد مثل هذه البلاغات، لذا كان يقدر مجيء الشرطة لمنزله للتحقق من ذلك".
وأضاف في حينها أن الشرطة حضرت منزله ولم تعثر على أي امرأة واستجوبته بشأن البلاغ، مؤكدة له أنه ليس متهما بل يمكن اعتباره شاهدا، مشددا على أنه توجه مع الشرطة لتوقيع بعض الأوراق مدة تقل عن ساعة وخرج بعدها.
عدو المرأة
اكتسب الملاكم الأمريكي – البريطاني أندرو تيت سمعة سيئة فيما يخص النساء، حيث اعتبر "عدوا للمرأة"، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل دائما عن النساء وحقوق الرجال عبر حساباته في مواقع التواصل.
وقيل إن تيت كان يحرض دائما على استخدام العنف مع النساء، كما اعتبر أن اي امرأة تعرضت لتحرش جنسي تتحمل المسؤولية كذلك عن هذه الجرائم.
ويعتبر معارضو تيت أنه من الرجال الذين يركزون على "أفكار تقليدية" كأهمية دور الرجل في العمل خارج المنزل، بينما على المرأة أن تتفرغ لمنزلها.
العديد من أنصار المشهور الأمريكي يقولون إنه غالبا ما يتم اجتزاء تصريحاته واستخدامها بشكل مسيء.
اعتناقه الإسلام
قبل عدة أشهر، نشر أندرو تيت مقطع فيديو أثار تساؤلات، بشأن اعتناقه الإسلام، حيث ظهر لأول مرة وهو يصلي في أحد مساجد إمارة دبي برفقة الملاكم المسلم تام خان.
واكتفى الملاكم أندرو تيت بنشر مقطع فيديو وهو يؤدي الصلاة في المسجد مع تعليق كان قد نشره بالإنجليزية، قال إنه اقتباس من ابن قيم الجوزية، جاء فيه: "حب الله قوة القلب، قوام القلب، نور القلب".
ونقلت مواقع إخبارية تصريحا لصديقه تام خان الذي ظهر رفقته في مقطع الصلاة قال فيه إن تيت "مخلص جدا وقلبه مع الإسلام"، لكنه لم يؤكد معلومة اعتناقه للإسلام.
وسبق أن انتشر للملاكم الأمريكي حديث من لقاء إعلامي وهو يدافع عن الإسلام.
فيما شكك آخرون بصحة ذلك، لافتين إلى أن محاولة أندرو تيت الظهور بمظهر المحب للإسلام، هي محاولة لكسب جمهور من المسلمين، بعد أن انخفضت شعبيته العالمية بسبب كل ما يثار بشأنه والبلاغات المقدمة ضده.