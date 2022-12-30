رومانيا.. أندرو تيت يؤكد إطلاق سراحه بعد اعتقاله بـ"طريقة ساخرة"

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن أندرو تيت سيخضع للاحتجاز والتحقيق مدة 24 ساعة مع شقيقه تريستان واثنين آخرين من مواطني رومانيا، وذلك نقلا عن بيان صادر عن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد.

وقال المدعون إن "المشتبه بهم الأربعة أنشأوا جماعة إجرامية منظمة بهدف تجنيد النساء وإسكانهن واستغلالهن من خلال إجبارهن على إنشاء محتوى إباحي يفترض أن يشاهد على مواقع الويب المتخصصة مقابل مبالغ مالية".

وبحسب ما تم ذكره، فإن السلطات في رومانيا أكدت أن ست نساء على الأقل تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.